Reggina, il punto sul mercato: attesa per Di Chiara e Jallow, valutazioni per i calciatori in uscita

16 Settembre 2020 13:43

Reggina, il punto sulla rosa a 10 giorni dall’esordio: quasi completo il mosaico in entrata, valutazioni sui calciatori in uscita

Siamo nel clou del mercato, nel cuore di questa sessione estiva. Due settimane sono trascorse, poco più di due ne trascorreranno ancora per permettere alle squadre di perfezionare i propri organici. La chiusura è prevista infatti per il 5 ottobre, a campionato iniziato, dopo le prime due giornate.

L’obiettivo in casa Reggina è provare a completare almeno i colpi in entrata per quanto riguarda l’esordio a Salerno previsto per il 26, ma non è da escludere che – per poter venire incontro a tante situazioni – i tempi non si allunghino. Con Folorunsho e Faty in attesa di ufficialità, così come Charpentier, sarebbero rimaste tre caselle da occupare: quelle per difensore, esterno sinistro e attaccante. Non si registrano novità sui nomi e sullo stato delle trattative. Cionek è il nome caldo per la retroguardia, Di Chiara per la fascia e Jallow per il reparto avanzato. Sul secondo permane l’interesse, è stata messa in piedi la trattativa ma si rimane in attesa di concretizzare. Sul terzo i fatti risalgono ancora all’incontro di lunedì, con la proposta formulata alla Reggina: prestito con diritto di riscatto a più di 500 mila euro, che diventa obbligo in caso di Serie A. Si resta anche qui in attesa di sviluppi. Rimane solo un’indiscrezione, almeno fino ad oggi, quella su un ritorno di fiamma per Ardemagni, nome uscito nuovamente fuori qualche giorno fa. I contatti risalgono a diverse settimane fa e non vi è stato più alcun aggiornamento sulla trattativa. Chissà che il nome non possa tornare in auge in caso di fumata nera con Jallow, ma al momento non sono da segnalare nuovi appuntamenti.

Sul fronte uscite, sembrerebbe essere De Francesco il prossimo a salutare, con destinazione Avellino. Ancora incertezza in difesa: parte Gasparetto o Bertoncini? Sul secondo qualche offerta in più, come specificato da Taibi, ma il suo futuro è meno lontano da Reggio rispetto a qualche settimana fa. Detto ormai di Sounas, si attendono novità anche per Nielsen, altro elemento in uscita da ormai tanto tempo, così come è certificato l’addio di Reginaldo in caso di arrivo di un altro attaccante.