Reggina, il programma delle prime due giornate: data e orario delle gare contro Salernitana e Pescara

15 Settembre 2020 18:40

Calendario Serie B, ecco il programma delle prime due giornate del torneo cadetto. L’esordio della Reggina è previsto contro la Salernitana in trasferta

Sono state ufficializzate le prime due giornate del campionato di Serie B, con date e orari. Esordio della Reggina sul campo della Salernitana, una partita speciale per i due club legati dal gemellaggio tra tifosi, la gara si disputerà senza la presenza del pubblico. L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle ore 14. Sette giorni più tardi il ritorno al Granillo per gli uomini di Mimmo Toscano, di fronte una squadra reduce da una stagione poco brillante ma che ha tutte le carte in regola per essere un’assoluta protagonista: il Pescara. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 16.15.

Ecco le prime due giornate nel dettaglio:

1a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 25 settembre 2020 ore 21.00 MONZA – SPAL

Sabato 26 settembre 2020

ore 14.00 BRESCIA – ASCOLI

ore 14.00 COSENZA – V. ENTELLA

ore 14.00 FROSINONE – EMPOLI

ore 14.00 LECCE – PORDENONE

ore 14.00 PESCARA – CHIEVOVERONA

ore 14.00 SALERNITANA – REGGINA

ore 16.00 VENEZIA – L.R. VICENZA

Domenica 27 settembre 2020

ore 15.00 CREMONESE – CITTADELLA

ore 21.00 REGGIANA – PISA

2a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 3 ottobre 2020

ore 14.15 CHIEVOVERONA – SALERNITANA

ore 16.15 ASCOLI – LECCE

ore 16.15 EMPOLI – MONZA

ore 16.15 L.R. VICENZA – PORDENONE

ore 16.15 REGGINA – PESCARA

ore 16.15 SPAL – COSENZA

ore 16.15 VENEZIA – FROSINONE

ore 16.15 V. ENTELLA – REGGIANA

Domenica 4 ottobre 2020

ore 15.00 PISA- CREMONESE

ore 21.00 CITTADELLA – BRESCIA