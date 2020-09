Reggina, il grande giorno: domani la presentazione delle nuove maglie. C’è già un indizio? [FOTO]

23 Settembre 2020 20:45

Ancora qualche ora di attesa per i tifosi della Reggina, è infatti vicina la presentazione delle nuove maglie: c’è già un’anticipazione..

Se n’è parlato molto ultimamente. Era tanta, infatti, la curiosità dei tifosi. Così tanta che l’attesa è diventata impaziente. Ora, però, è tutto pronto. Con un post sui propri canali social, la Reggina ha comunicato che domani sera, alle ore 20, verranno presentate le maglie ufficiali della stagione 2020-2021. Qualche sera fa, il responsabile della Comunicazione Giuseppe Praticò aveva svelato anche qualche dettaglio, parlando di minimo tre sponsor presenti sulle divise con cui la squadra esordirà a Salerno.

La grande attesa sta dunque per finire. Solo 24 ore circa per scoprire come sarà la nuova maglia che Denis e compagni indosseranno in questa Serie B, che a Reggio Calabria manca da 6 anni. Dall’immagine pubblicata poco fa, forse, si intravede qualcosa. Da capire se è soltanto un dettaglio grafico ininfluente o un piccolo indizio. Non resta che attendere. Di seguito la FOTO in basso.