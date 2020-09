Reggina, la presentazione di Cionek è originale [VIDEO]

28 Settembre 2020 23:07

E’ ufficiale l’arrivo del difensore Cionek alla Reggina. Il club amaranto ha deciso di presentare l’acquisto in un modo particolare

La Reggina ha piazzato un colpo importante sul fronte calciomercato. Si tratta del difensore Cionek, è un calciatore di grande esperienza e qualità che può rappresentare un punto di riferimento per tutto il reparto. Il club amaranto ha comunicato l’accordo raggiunto e la firma del contratto con l’annuncio che è arrivato in grande stile. La location è al Centro Sportivo Sant’Agata, entra un uomo armato che però viene allontanato dall’intervento di Cionek: “adesso vi difendo io”. Il riferimento è a marzo del 2020 quando il calciatore riuscì a fermare un ladro che aveva rapinato una tabaccheria. In basso ecco il video.