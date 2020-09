3 Settembre 2020 17:50

Alessandro Plizzari, neo estremo difensore della Reggina, è il portiere titolare della sfida amichevole tra Italia Under 21 e Slovenia

L’Italia Under 21 da qualche minuto è scesa in campo per la sfida amichevole contro la Slovenia. Protagonista della sfida è anche la Reggina. Il portiere titolare della selezione in campo oggi, infatti, è Alessandro Plizzari, arrivato qualche settimana fa a Reggio Calabria dal Milan in prestito. Il giovane estremo difensore è già nel giro della maglia azzurra da qualche anno e si appresta a diventare uno dei protagonisti del nuovo corso.