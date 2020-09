Reggina: Plizzari e Delprato già insieme in Nazionale [FOTO]

7 Settembre 2020 13:13

Calciomercato Reggina, il calciatore di proprietà dell’Atalanta è in attesa del trasferimento in amaranto: selfie con Plizzari durante il ritiro con l’Italia Under 21

Uno veste già la maglia della Reggina, per l’altro c’è ancora da attendere. Il futuro di Plizzari e Delprato potrebbe essere per entrambi a tinte amaranto, e stavolta non quello del Livorno. I due calciatori sono stati già compagni di squadra in Toscana, dove sono riusciti a stringere un buon rapporto di amicizia. Lo testimonia il selfie che hanno postato su Instagram durante il ritiro con l’Italia Under 21: domani gli Azzurrini saranno impegnati in trasferta in Svezia, per la gara di qualificazione agli Europei. Chissà che questa volta per il centrale dell’Atalanta non sia l’occasione per scendere in campo, visto che contro la Slovenia il tecnico Paolo Nicolato ha scelto di non utilizzarlo. Qualche chance in più per l’estremo difensore di proprietà del Milan, che domani sera dovrebbe essere il titolare.