Reggina, finalmente: ecco tutto lo spettacolo delle nuove maglie [FOTO e VIDEO]

24 Settembre 2020 20:06

La Reggina ha finalmente presentato le nuove maglie per la stagione 2020-2021: tutto lo spettacolo delle divise che gli amaranto indosseranno da sabato

Finalmente! Finalmente la Reggina ha presentato le sue nuove maglie per la stagione 2020-2021. Una lunga attesa, adesso conclusa. Sin dalla serata di ieri, i canali social del club avevano iniziato a fornire tanti piccoli dettagli, proseguiti poi nella giornata odierna con il font sulle divise e la scritta sul colletto. Ora, con l’ultimo annuncio video, ecco tutto lo spettacolo delle casacche che Denis e compagni indosseranno a partire da sabato a Salerno. Di seguito il comunicato ufficiale.

“#Ambition è la prima storica maglia nata dalla partnership tra Reggina e Macron, official technical sponsor del club.

#Ambition è il motore del successo. E ogni idea, ogni gesto, ogni azione è animata da quel principio secondo il quale il raggiungimento di un traguardo passa dall’ambizione. Le maglie da gara ufficiale che i calciatori della Reggina indosseranno nella stagione 2020/21 incarnano tale concetto. Con uno sguardo al futuro, ma senza dimenticare il passato.

L’amaranto e il bianco saranno i colori che #Ambition porterà in giro per l’Italia, ma a questi si aggiungerà una terza tonalità che verrà svelata nei prossimi giorni. La trama della nuova divisa ufficiale si arricchisce di un nuovo elemento. E’ il rettangolo, una figura geometrica semplice e allungata, ma che è simbolo di rapidità. L’inclinazione da sinistra verso destra, dal basso verso l’alto indica, nell’immaginario collettivo europeo, crescita. Vogliamo crescere. Ambiamo a crescere. In Italia, in Europa, nel mondo.

A breve #Ambition sarà disponibile presso lo Store di piazza Duomo e sullo shop online del club”.

Ecco il VIDEO di presentazione sui canali social.