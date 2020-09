Reggina, la previsione di Mirabelli: “Ci sono almeno 15 squadre superiori a quella di Toscano”

4 Settembre 2020 11:58

L’ex dirigente di Cosenza e Milan Massimiliano Mirabelli ha fatto la sua previsione sulla Reggina in vista della nuova stagione

Ospite a ‘Vai Reggina‘, sui canali ufficiali del club, l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli, calabrese di nascita. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, il mercato della squadra amaranto in vista del prossimo campionato di Serie B. Queste le sue parole.

“Io capisco l’entusiasmo di una piazza che ha raggiunto la Serie B dopo qualche anno, ma non bisogna arrivare affogati per avere la fretta di fare le cose in grande sin da subito. C’è bisogno di tempo e di pensare innanzitutto a mantenere una categoria difficile. Quindi per quest’anno, secondo me, ci sono almeno quindici squadre sopra la Reggina. Poi magari la squadra va in campo, mi smentisce e vince, e me lo auguro, ma bisogna guardare la realtà e stare coi piedi per terra. Ovviamente il mercato dura un mese e ancora si può intervenire. Più che i nomi serve gente che corra tanto e con qualità. E’ un campionato lungo”.