Reggina, mercoledì il calendario: ecco i criteri e le date, si gioca il 27, 30 dicembre e 3 gennaio

8 Settembre 2020 17:54

Cresce l’attesa per conoscere il primo avversario della Reggina per la prossima stagione. L’appuntamento è per mercoledì, criteri e date

Nella giornata di domani, 9 settembre, la Reggina conoscerà il primo avversario della prossima stagione e tutto il calendario di Serie B. L’obiettivo per la squadra di Mimmo Toscano è quello di confermarsi grande protagonista anche nel torneo cadetto.

La cerimonia di presentazione del calendario, organizzata grazie al supporto del Comune di Pisa e l’Opera del Duomo, oltre che del Pisa Sporting Club, sarà l’occasione per iniziare a celebrare il 91° compleanno della Serie B con la trasmissione sui canali dei licenziatari ufficiali del campionato, Dazn e Rai, oltre che sui canali social ufficiali della Lega B.

La location – La Piazza del Duomo, ribattezzata da D’Annunzio nel 1910 “Piazza dei Miracoli” per la bellezza e la particolarità dei monumenti che la caratterizzano, è un luogo simbolo dell’Italia, meta ogni anno di turisti e appassionati d’arte.

Le date e i criteri – L’89a edizione del campionato della Serie BKT inizierà sabato 26 settembre, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 25, e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 5 aprile.

Confermato il format natalizio, diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato in termini di spettacolo sportivo e di visibilità: si va in campo il 27 e il 30 dicembre e il 3 gennaio. Come richiesto dai presidenti delle società sarà rispettata la sosta nazionali anche visti i numerosi giocatori convocati durante questi impegni.

I criteri utilizzati per la composizione del calendario sono i seguenti:

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– non possono esserci più di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra;

– in caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro deve necessariamente essere in casa e l’altro in trasferta;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021;

– per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2020/2021.