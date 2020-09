Reggina, Menez scalpita: il francese non vede l’ora di iniziare il campionato [FOTO]

1 Settembre 2020 14:38

Menez continua la propria preparazione al Sant’Agata e oggi sui social ha dimostrato tutta la sua voglia di indossare in una gara ufficiale la maglia della Reggina

E’ sicuramente la stella del calciomercato della Reggina, l’acquisto che ha scatenato la gioia e la fantasia del popolo amaranto. Jeremy Menez si è unito ormai da tempo al gruppo di mister Domenico Toscano, si sta allenando per farsi trovare pronto per l’inizio della stagione ed entrare in breve tempo nei meccanismi di squadra. Nelle ultime ore sui social si era sollevato un dibattito tra i tifosi, in merito ad una storia Instagram molto criptica pubblicata dal calciatore. Il fenomeno francese in realtà è totalmente concentrato sul ritiro estivo, lo dimostra la frase che ha postato sui social: “non vediamo l’ora di iniziare il campionato”, esultando per l’arrivo degli scarpini personalizzati. Insomma, non esiste alcun tipo di malumore, Menez è già trepidante di esordire in Serie B con la maglia della Reggina.