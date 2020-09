Reggina, Menez subito protagonista: “sono tornato e farò grandi cose”

26 Settembre 2020 16:12

L’intervista a Jeremy Menez al termine della gara Salernitana-Reggina: il francese torna in italiana siglando subito un gol

Esordio con gol per il francesce Jeremy Menez. L’attaccante ha messo subito la firma alla prima gara ufficiale con la maglia amaranto, risultando il protagonista assoluto dei suoi. Al termine dell’incontro è stato intercettato ai microfoni di Dazn per dare il commentato a caldo sulla gara tra Salernitana e Reggina. Ecco le sue parole: “Sono contento di essere qui in Italia, volevamo vincere la prima partita. La mentalità è questa, un punto in trasferta va bene dopo questo stop così lungo. A volte in campo un po’ mi innervosisco ma fa parte del gioco. Questa squadra ha tanti margini di miglioramento, ancora non abbiamo il ritmo partita ma lavorando così tutti i giorni i risultati arriveranno. Il rapporto col mister è bellissimo, è una persona fantastica. Anche la squadra mi ha accolto bene, sono molto contento. Il gruppo è sano e sta vivendo bene. Ho tanti obiettivi, però me li tengo per me perché porta sfiga. In ogni caso Menez è tornato, farà grandi cose”.