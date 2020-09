Reggina, questione maglie: tutte le ultime novità, dagli sponsor alla presentazione

21 Settembre 2020 21:47

Tutte le ultime novità relative alle nuove maglie della Reggina, tema a cui i tifosi tengono molto e ripongono delle curiosità

Si va delineando la questione relativa alle nuove maglie della Reggina, su cui i tifosi attendono novità da ormai qualche settimana. Non c’è alcuna particolare preoccupazione sul ritardo per la presentazione. A specificarlo, a Reggina Tv, il responsabile della comunicazione amaranto Giuseppe Praticò. Il motivo è solamente tecnico. I numerosi sponsor che saranno presenti sulle divise fanno sì che si perda più tempo del previsto per personalizzarla e renderla pronta per l’esordio in campionato. Ci sono già 3 sponsor di maglia e l’ufficio marketing sta lavorando ad un quarto da inserire. Ma, specifica l’addetto stampa amaranto, per la gara di Salerno le divise saranno pronte. Per la presentazione si chiede ancora qualche giorno di pazienza, uno-due circa.