Reggina, lutto per mister Toscano: morto il suocero

26 Settembre 2020 20:33

Lutto per mister Mimmo Toscano. Si è spento, infatti, il suocero dell’allenatore della Reggina, Giuseppe. La redazione si unisce al dolore della famiglia

Lutto per Mimmo Toscano, allenatore della Reggina. Si è spento il suocero del tecnico amaranto, Giuseppe. Ad annunciarlo è la stessa società. La redazione di StrettoWeb si stringe attorno al mister e alla famiglia in questo momento di dolore.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, si stringe attorno al tecnico della prima squadra, Domenico Toscano in questo momento di dolore per la scomparsa del suocero Giuseppe.

Alla famiglia Cafaro-Toscano vanno le nostre più sentite condoglianze”.