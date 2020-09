Reggina, lo stato dei lavori al Granillo: in Curva Sud smontati tutti i seggiolini, le FOTO di StrettoWeb

8 Settembre 2020 18:29

Reggina, prosegue lo stato dei lavori allo stadio Oreste Granillo: smontati tutti i seggiolini della Curva Sud, le FOTO di StrettoWeb

Proseguono i lavori allo stadio Oreste Granillo per poter rendere agibile l’impianto che, dopo 6 anni, tornerà ad ospitare le partite di Serie B della Reggina. Il principale impianto cittadino è ormai un cantiere da qualche mese. Tante le modifiche effettuate e da effettuare: l’allargamento delle panchine, la personalizzazione della Curva Nord (già completata), il restauro degli interni (tra cui i sanitari). Ma, soprattutto, la sostituzione dei seggiolini nella Sud, il settore del tifo amaranto più caldo. Oltre che per rinnovamento, è anche per rendere l’impatto visivo più omogeneo che si è proceduto alla modifica del settore così come fatto per la Nord e per la Gradinata, un anno fa. Come mostrato dalle foto di StrettoWeb, sono stati completamente smontati tutti i seggiolini della Curva Sud, ormai obsoleti, e nei prossimi giorni si procederà alla sostituzione. C’è curiosità per capire quale sarà il nuovo colpo d’occhio. In alto la FOTOGALLERY con il settore “spoglio”.