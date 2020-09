Reggina, Lafferty protagonista con l’Irlanda del Nord: entra e regala l’assist per il pari in Romania

4 Settembre 2020 23:10

Calciatori della Reggina in giro per l’Italia e per il mondo. Non accadeva da un po’. Lo scorso anno eravamo tornati a prenderci gusto con Rivas, nazionale honduregno, quest’anno si aggiungono a lui Plizzari (e Delprato in attesa di ufficialità) con l’Italia Under 21 e Lafferty con l’Irlanda del Nord.

Proprio il possente attaccante ex Palermo si è reso protagonista del pari della sua squadra in Romania, nella gara di Nations League terminata 1-1. Dopo il suo ingresso in campo al 76′, dieci minuti dopo ha servito l’assist al compagno Whyte, di testa e su calcio piazzato.