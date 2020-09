Reggina, Kyle Lafferty convocato dall’Irlanda del Nord per la Nations League

2 Settembre 2020 16:25

Il nuovo attaccante della Reggina Kyle Lafferty è stato convocato dalla sua Nazionale, l’Irlanda del Nord, per le due partite di Nations League

Altra comunicazione in Nazionale che riguarda un calciatore della Reggina. Il nuovo attaccante Kyle Lafferty è stato infatti convocato dall‘Irlanda del Nord per le prime due partite di Nations League.

“La Reggina comunica – si legge nella nota sul sito ufficiale amaranto – che l’attaccante Kyle Lafferty è stato convocato dal commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, Ian Baraclough, per le partite di Uefa Nations League contro la Romania, in programma venerdì 4 settembre 2020 (ore 20:45) allo stadio Arena Nationala di Bucarest, e contro la Norvegia, in scena lunedì 7 settembre 2020 (ore 20:45) presso il National Football Stadium di Belfast”.