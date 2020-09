24 Settembre 2020 17:54

Svelati i primi indizi sulle nuove maglie della Reggina per la stagione 2020/2021: un’immagine rivela i font scelti dal club amaranto

I tifosi attendevano da tempo novità sulle maglie della Reggina per la stagione 2020/2021. Alle 20 arriverà l’ufficialità, ma nel frattempo la società ha svelato i primi dettagli attraverso una foto. Svelati, in particolare, i font scelti dal club amaranto. Rifiniture intriganti, ma per conoscere tutte le novità non resta che pazientare ancora qualche ora.