Reggina, parla Gallo: dal sogno Serie A al calciomercato

23 Settembre 2020 13:31

Reggina, intervista al presidente Luca Gallo: le indicazioni sul Granillo e il sogno chiamato Serie A

E’ prossimo l’inizio del campionato di Serie B, tra sogni e speranze l’ambiente Reggina è in trepidante attesa. I tifosi sono ovviamente in festa per il ritorno in cadetteria a distanza di sei anni, ma grande entusiasmo si percepisce anche all’interno della dirigenza. Il Presidente Luca Gallo monitora dall’alto ogni aspetto e non lascia nulla al caso. Già lo scorso anno ha operato su diversi fronti che hanno ridato al club amaranto l’appeal di un tempo. Il patron romano ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato di iniziative e progetti per il presente e per il futuro: “sono certo che stiamo creando un bel gruppo per il prossimo anno. Un’ottima squadra con grandi colpi di livello come Menez e Lafferty, ma anche giocatori bravi come Faty, Crisetig e Di Chiara. Spero la squadra abbia il carattere di Toscano e Taibi, sono due tosti con tanta personalità, la Reggina con queste caratteristiche potrà fare bene”.

CESSIONI DOLOROSE – “Sono dispiaciuto per aver dovuto lasciare andar via ottimi ragazzi e bravi calciatori, ma bisognava scegliere, perché ogni categoria ha necessità diverse”.

SOGNO SERIE A – “Ci penso sempre, sogno la conquista della massima serie, ma la realtà però impone di restare coi piedi per terra. Sognare è bello, bellissimo poi quando il sogno si materializza”.

LAVORI GRANILLO – “Lo stadio si è completamente rifatto il look. Spero che presto i tifosi possano tornare allo stadio e che a fine anno si possa festeggiare anche il successo della passata stagione”.