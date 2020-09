Reggina, fuori la politica dal calcio: il logo del club associato ad uno schieramento, la società ne prende le distanze

29 Settembre 2020 12:41

Reggina, il comunicato del club amaranto per prendere le distanze da un post apparso sui social che coinvolgeva la società

“Orgogliosi che la società stia propendendo a favore di Minicuci”, è quanto si legge in un post apparso questa mattina e diventato virale sui social. La Reggina e il calcio non hanno niente a che fare con la politica e così, in un momento in cui la città è in fermento per l’elezione del prossimo Sindaco, la società ha ritenuto opportuno chiarire la propria posizione di totale estraneità all’argomento. Di seguito il comunicato ufficiale:

“In merito al post apparso sulla pagina Facebook “La politica Reggina” in data 29 settembre 2020, all’interno del quale viene espressamente associato il logo del club Reggina 1914 ad una fazione politica, il Presidente Luca Gallo e la Reggina prendono le distanze dal contenuto in oggetto, diffidando gli autori del gesto e valutando la possibilità di adire per vie legali”.