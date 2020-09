Reggina, la formazione tipo per la Serie B: così l’11 di Toscano, in attesa degli ultimi colpi… [FOTO]

1 Settembre 2020 10:50

Serie B 2020/2021, la formazione tipo della Reggina: l’undici di Toscano con i nuovi arrivi e come potrebbe essere con gli ultimi colpi di calciomercato

Grande attesa a Reggio Calabria per un appuntamento che in città manca da sei lunghi anni. Dopo aver dominato il campionato di Lega Pro, adesso la Reggina si appresta ad affrontare la Serie B tra mille sogni e speranze. Il Presidente Luca Gallo ha a ridato entusiasmo al popolo amaranto, un clima che si è trasmesso anche a tutta la squadra. E’ dal lontano marzo che non viene disputata una partita ufficiale, eppure lo spogliatoio non si è disunito. I nuovi arrivati infatti sono stati messi subito a proprio agio e si sono inseriti perfettamente all’interno del gruppo. Una situazione che dà una carica ancora maggiore all’ambiente, voglioso di veder nuovamente i calciatori scendere in campo sul prato verde del Granillo, regalare spettacolo e vincere contro l’avversario di turno. Per il momento continua la preparazione al Sant’Agata, dove mister Toscano richiama all’attenzione per non perdere di mano la situazione e mantenere alta la concentrazione. Oltre alla preparazione atletica, riflettori puntati sul piano tattico: tra gerarchie consolidate dalla scorsa stagione, altre che lo diventeranno sicuramente con l’arrivo di gente esperta e ballottaggi vari, l’allenatore calabrese ha già in mente quello che sarà l’undici di base per il prossimo campionato. In alto una bozza realizzata dalla redazione di StrettoWeb per capire quale sarà la formazione tipo della Reggina, adesso che la rosa è ben delineata e le prossime mosse di calciomercato in entrata sono chiare.

PORTIERI – A difesa dei pali il favorito è al momento Alessandro Plizzari. Il predestinato estremo difensore del Milan è in cerca del riscatto dopo le due poco fortunate, per usare un eufemismo, passate esperienze in Serie B con Ternana e Livorno, terminate entrambe con la retrocessione. Reggio è il trampolino di lancio per sperare in una definitiva consacrazione e cercare di tornare in rossonero per insidiare il posto dell’amico e collega Gigio Donnarumma. In Calabria dovrà contendersi il guantone da titolare col più esperto Enrico Guarna, confermato dalla società in questa sessione estiva di mercato.

DIFENSORI – Nella difesa a tre di mister Toscano gli intoccabili sono Giuseppe Loiacono e Marco Rossi, colonne del reparto difensivo già lo scorso anno. A questi il ds Taibi è riuscito ad aggiungere l’indiscussa esperienza internazionale di Adil Rami, che andrà a posizionarsi al centro di una vera e propria cerniera di ferro. Scala dunque di gerarchie Davide Bertoncini (chissà non si valuti l’idea di una dolorosa cessione), mentre Daniele Gasparetto partirà inizialmente dalla panchina ma saprà come dare il suo supporto nei momenti di necessità. Grande attesa per Dimistrios Stavroupolos, di cui il direttore amaranto nutre molta stima e giura possa rappresentare una sorpresa. Il jolly infine si chiama Enrico Delprato (ancora da ufficializzare), calciatore per caratteristiche adattabile anche da centrale di difesa.

ESTERNI – La certezza sulla fascia si chiama Gabriele Rolando. La duttilità del terzino genovese, capace di ricoprire entrambe le corsie, lo rende imprescindibile per la squadra. Da una parte Desiderio Garufo (molto indietro nella preparazione a causa di un infortunio) e dall’altra Daniele Liotti dovranno mettere in preventivo l’ardua concorrenza per una maglia da titolare. A rischiare è soprattutto l’ex Pisa, visto che la dirigenza si sta muovendo per l’acquisto di un esterno sinistro. Da non dimenticare la presenza in rosa del giovane Lorenzo Peli, che fra tutti è sicuramente quello con maggiori caratteristiche offensive. La sua rapidità e voglia di farsi conoscere potrebbero diventare un aspetto importante nel corso della stagione.

CENTROCAMPISTI – Il terzetto in mezzo al campo richiede caratteristiche ben precise: un mediano di rottura e visione di gioco, una mezzala di corsa e con capacità di inserimento, un trequartista disposto al sacrificio e bravo a servire assist alle punte. Per il primo ruolo la società ha scelto di puntare su Lorenzo Crisetig, pedina in grado di garantire qualità e quantità al centrocampo. Il capitano Francesco De Rose parte svantaggiato, ma lui è un leader e si farà valere. Al fianco dell’ex Crotone è al momento davanti Nicolò Bianchi, tra i protagonisti della promozione in cadetteria. Centrocampista completo, fondamentale per il gioco di Toscano, è ritenuto incedibile e non partirà salvo clamorose sorprese. Probabilmente in questa sessione di trasferimenti sarà affiancato dall’arrivo di una mezzala di esperienza, Taibi si sta muovendo per completare il reparto. In quella posizione di campo scalpita ovviamente anche Dimitrios Sounas, che per caratteristiche può giocarsi il posto da trequartista con Nicola Bellomo. Il barese ha una ghiotta chance di riscatto in Serie B, sente la fiducia della società, avrà molto da dimostrare principalmente a se stesso.

ATTACCANTI – Si parte dalle certezze. In pole position c’è ovviamente Jeremy Menez: il fenomeno francese può giocare sia da trequartista che da seconda punta, sarà senza dubbio il diamante pregiato del reparto offensivo. Nel ruolo di prima punta Kyle Lafferty dovrebbe essere leggermente favorito a German Denis, ma nulla vieta al tecnico Toscano di gettarli contemporaneamente nella mischia con alle spalle l’ex Milan per un tridente da sogno. Partirà in sordina Gabriel Charpentier, mentre cambierebbe totalmente le carte in tavola l’arrivo di Diego Falcinelli. Attaccante sicuramente di categorie, ha caratteristiche diverse dagli altri centravanti al momento presenti in rosa e sicuramente sarebbe il favorito su tutti per una casacca da titolare. In bilico così la posizione di Reginaldo, a questo punto dato per partente. Ci si aspetta ancora molto dai giovani Rigoberto Rivas e Hachim Mastour: per il brasiliano è la prima vera chance della carriera in un torneo importante come la Serie B, per il secondo è probabilmente l’ultimo treno per dare lustro alle proprie capacità atletiche. Da seconda punta, ma anche adattabili a trequartisti, chissà anche da esterni in caso di attacco con le ali alte e rapide, rappresentano sicuramente due assi nella manica per il tecnico Toscano, che già si starà leccando i baffi con una squadra costruita con criterio e con tutti i mezzi a disposizione per far bene.