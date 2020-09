Reggina, Di Marzio conferma l’esclusiva di StrettoWeb: “Falcinelli ai dettagli, ci siamo”

4 Settembre 2020 12:17

“Reggina-Falcinelli ai dettagli” scrive il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, confermando l’esclusiva di StrettoWeb di qualche giorno fa

Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio conferma l’esclusiva di StrettoWeb di qualche giorno fa relativa a Diego Falcinelli, attaccante di proprietà del Bologna la scorsa stagione in prestito al Perugia. Si tratterebbe del classico rinforzo di categoria nel reparto avanzato, dopo l’arrivo di Charpentier per cui si attende solo l’ufficialità. Stando così le cose, ovviamente, un altro attaccante dovrà andare via dopo Corazza oltre ai centravanti già messi sul mercato. “Falcinelli-Reggina ai dettagli – scrive Di Marzio – A inizio prossima settimana dovrebbe arrivare la chiusura”.