Reggina, l’emozione del sorteggio di Serie B. Taibi: “partenza difficile con la Salernitana”. E poi dà le ultime novità sul calciomercato

9 Settembre 2020 20:10

Reggina, è il giorno del campionato di Serie B: il pensiero del ds Taibi

A distanza di sei anni dall’ultima volta, la Reggina torna in Serie B. Il pensiero a caldo dopo il sorteggio del calendario da parte del ds Massimo Taibi, che così si è espresso ai microfoni della Tv ufficiale amaranto:

“Il primo pensiero è che stiamo entrando nel vivo. E’ un grande campionato perché molte squadre hanno disputato la Serie A. Mi auguravo di incontrare subito squadre blasonate, ma cambia poco. Questa era solo una sottigliezza, un desiderio, magari all’inizio non tutte riescono ad entrare subito in forma. Non sarà facile partire a Salerno contro una squadra che ha lottato per le posizione di vertice, con un ottimo presidente e una grande piazza. Peccato giocare a Salerno a porte chiuse, perché per via del gemellaggio si sarebbe stata un’ottima cornice di pubblico. Pescara alla prima casalinga? E’ difficile dire se meglio una squadra piuttosto che un altra. Questo torneo è praticamente una Serie A 2. Molte squadre puntano a vincere il campionato, ma noi dobbiamo essere una squadra pretenziosa e al tempo stesso utile. Vogliamo stupire come successo l’anno scorso, quando nessuno ci dava per favoriti. Il campo dirà il suo verdetto. Calciomercato? Proveremo a chiudere altri 3-4 obiettivi per completare la squadra, sarà un mese molto caldo e decisivo. Oltre le entrate vanno fatte le uscite, qualcuno temporeggia e non capisco il perché. Sarà questa la mia lotta, con la consapevolezza che tutti i nostri giocatori hanno offerte. Cionek? E’ uno dei giocatori che stiamo trattando, ho chiesto informazioni ma non sarà semplice. Intanto abbiamo fatto un cacchierata”.