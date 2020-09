Reggina, ecco i numeri di maglia: Faty con il 91, Di Chiara prende il 17 [FOTO]

25 Settembre 2020 16:19

La Reggina ha ufficializzato i numeri di maglia in vista della nuova stagione in Serie B, ecco le scelte dei nuovi calciatori

Missione tre punti. La Reggina si prepara per la prima gara del campionato di Serie B contro la Salernitana, l’obiettivo della squadra di Mimmo Toscano è quello di tornare a casa con un risultato positivo. Il tecnico amaranto ha le idee chiare, come confermato in conferenza stampa, dovrà approfittare dei problemi ambientali e tecnici degli uomini di Castori.

Nel frattempo sono stati ufficializzati i numeri di maglia: l’ultimo acquisto Di Chiara ha scelto il 17, Delprato con il 24. Il centrocampista Faty scenderà in campo con il 91, Folorunsho con il 90. Poi la qualità di Bellomo con il 10. Infine Denis conferma il 19, il 18 per Lafferty e il 7 a Menez.