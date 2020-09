Reggina, il ds Taibi incontra la stampa: data e orario

21 Settembre 2020 19:20

Il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, incontrerà la stampa al Granillo. Sarà un’occasione per parlare soprattutto di calciomercato

Massimo Taibi incontrerà la stampa al ‘Granillo’. Sarà un’occasione per parlare di calciomercato con il ds amaranto. Attesi sviluppi soprattutto in entrata. Praticamente chiuso il colpo Di Chiara per la corsia mancina, si lavora anche per l’attaccante. Pista calda Nikola Vasic, gigante svedese. Di seguito il comunicato ufficiale della Reggina.

“La Reggina comunica che mercoledi 23 settembre alle ore 17 presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo”, il direttore sportivo Massimo Taibi incontrerà la stampa. Giornalisti, operatori e fotografi, dovranno presentarsi muniti di dispostivi di protezione”.