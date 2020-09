Reggina, Del Prato titolare con l’Italia Under 21 nella sfida di qualificazioni europee

8 Settembre 2020 18:47

Enrico Del Prato, che a breve diventerà un nuovo calciatore della Reggina, sta guidando la difesa dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni europee

Non è ancora ufficialmente un nuovo calciatore della Reggina, ma lo diventerà a breve. A ritardare arrivo, visite e annuncio, probabilmente, anche il motivo per cui è in campo questa sera. Enrico Del Prato sta infatti guidando la difesa dell’Italia Under 21 nella sfida di qualificazioni europee contro la Svezia. Può svolgere più ruoli: dal mediano all’esterno destro al difensore centrale, ruolo in cui Nicolato lo sta utilizzando adesso. Alle doti di marcatura, infatti, così facendo aggiunge le ottime qualità e la capacità di impostare portandosi molto in avanti col pallone.

Per la cronaca, la Svezia è passata in vantaggio al 12′.