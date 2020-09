La Reggina, quest’anno, è su DAZN: tutto quello che c’è da sapere per seguire gli amaranto in tv (e non solo)

28 Settembre 2020 16:20

Quest’anno la Reggina è sbarcata per la prima volta su DAZN: tutto quello che c’è da sapere per seguire gli amaranto in tv (e non solo)

Nuovi orizzonti, nuovi calciatori, nuove categorie, nuove divise, nuove piattaforme in cui seguire la propria squadra del cuore. Molte cose sono cambiate in pochi mesi in casa Reggina. Dopo la promozione in Serie B, categoria che da queste parti mancava da 6 anni, la società ha fatto tanto: calciomercato, sponsor, maglie e… DAZN. Sì, proprio DAZN, la piattaforma nata da qualche anno che trasmette tutto il campionato cadetto, con le partite singole di giornata e "Zona Gol", per restare collegati in tempo reale con tutti i campi contemporaneamente.

Sarà possibile assistere ad ogni partita su una smart tv scaricando l’app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. L’applicazione può anche essere scaricabile su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In alternativa basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc, inserendo le credenziali dell’abbonamento, oppure scaricare l’applicazione su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

Quale servizio offre la Serie B per ogni partita? Oltre alla diretta con la telecronaca del match, le interviste dal terreno di gioco, all'intervallo e al triplice fischio finale.