Reggina, la Curva Sud adesso è al completo: le FOTO del nuovo settore [GALLERY]

22 Settembre 2020 19:17

Il Granillo si prepara per l’inizio della nuova stagione. Sono stati montati tutti i seggiolini anche in Curva Sud, grande spettacolo per le partite interne della Reggina

Manca veramente poco all’esordio in campionato della Reggina, il club amaranto sta lavorando agli ordini del mister Toscano per farsi trovare pronta per la sfida contro la Salernitana. L’intenzione è quella di tornare a casa con un risultato positivo, necessario per iniziare la stagione con il piede giusto. Nel frattempo è stata completata l’installazione dei seggiolini in Curva Sud, il settore adesso regala un bellissimo colpo d’occhio. In primo piano lo stemma del club amaranto. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini della nuova Curva Sud.