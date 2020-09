Reggina, Corazza saluta e non dimentica: “Mi avete accolto come un figlio e vi porterò sempre nel cuore” [FOTO]

4 Settembre 2020 10:09

Simone Corazza ha voluto salutare e ringraziare la Reggina, la città e i tifosi dopo l’addio di ieri: il calciatore è passato all’Alessandria

Nella giornata di ieri si è concretizzata ufficialmente la cessione di Simone Corazza, passato dalla Reggina all’Alessandria. L’ormai ex attaccante amaranto non verrà dimenticato facilmente dal popolo reggino. Si è fatto amare, ha dato tanto alla città e ai tifosi ma ha ricevuto di conseguenza altrettanto.

E lo sa bene. Lo ha voluto esprimere pubblicamente sui social, salutando e ringraziando tutti: “Non so neanche da dove iniziare… sentirsi a casa a 1200km di distanza non è poco – si legge sulla sua Instagram Story – mi avete accolto come un figlio e insieme abbiamo fatto la storia della Reggina. Grazie di cuore a tutti i miei compagni, ai tifosi e alla città! Un anno indimenticabile, vi porterò sempre nel cuore“.