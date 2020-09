Reggina, continuano i lavori in Curva Sud: le FOTO dal Granillo [GALLERY]

17 Settembre 2020 17:08

Continuano i lavori in Curva Sud per completare il settore in vista dei prossimi impegni della Reggina. La prima partita si giocherà comunque a porte chiuse

La Reggina si prepara in vista dell’esordio in campionato, la squadra di Mimmo Toscano affronterà in trasferta la Salernitana. Gli amaranto dovranno vedersela con un club in difficoltà, sia dal punto di vista tecnico che ambientale, la compagine del presidente Lotito è, al momento, incompleta e dovrà fare i conti con la contestazione dei tifosi. La partita si disputerà a porte chiuse, ma non sono da escludere nuove proteste. Poi il match casalingo contro il Pescara, per la prima partita casalinga, di fronte un avversario reduce da un campionato deludente nel torneo cadetto.

Nel frattempo continuano i lavori allo stadio Granillo con l’obiettivo di completare l’impianto nel minor tempo possibile. Dopo aver completato la Curva Nord, i soggetti autorizzati ai lavori si sono trasferiti in Curva Sud. Nei giorni scorsi sono arrivati i seggiolini che a breve verranno montati nel settore. Nel frattempo, come confermano le foto pubblicate da StrettoWeb nelle fotogallery in alto, si sta procedendo alla pulizia del settore con l’idropulitrice. Un passo preliminare, prima di avviare l’installazione dei nuovi seggiolini.