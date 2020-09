Reggina, continua la preparazione al Sant’Agata: il report della seduta mattutina

2 Settembre 2020 12:17

Reggina, l’esordio in Serie B si avvicina: al Sant’Agata duro impegno per trovare un’ottimale condizione fisica in vista dell’esordio

Cielo nuvoloso e quindi clima ottimale per allenarsi. La Reggina continua al Sant’Agata la preparazione, il tecnico Domenico Toscano mantiene alta la concentrazione in vista dell’esordio nel campionato di Serie B. Stamane la squadra ha affrontato l’unica seduta di allenamento prevista per la giornata di oggi. Dopo una prima parte svolta in palestra, il gruppo si è spostato sul campo numero 2, dove ha effettuato lavoro di forza. La sessione è poi proseguita con esercizi a tema con la palla, con la squadra divisa in tre gruppi. Nel finale la consueta partitella a campo ridotto. Il prossimo appuntamento è in programma domani, quando sarà prevista ancora una seduta mattutina.