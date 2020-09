Reggina, il comunicato dei Diffidati Liberi: “non saremo presenti allo stadio”

11 Settembre 2020 18:10

La Reggina continua la preparazione per l’inizio del campionato di Serie B, nel frattempo arriva il comunicato dei Diffidati Liberi

Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio del campionato di Serie B, la Reggina si candida ad essere grande protagonista dopo la promozione conquistata solo qualche mese fa. La squadra è già competitiva, la dirigenza sta lavorando per completare al più presto la rosa con l’arrivo di nuovi calciatori. Nel frattempo è arrivato un comunicato dei Diffidati Liberi, è stata presa la decisione di non presentarsi allo stadio in casa e trasferta a causa delle probabili limitazioni per l’emergenza Coronavirus.

“In occasione dell’ormai imminente inizio del campionato, considerando il clima di totale incertezza e confusione che regna in Italia e, soprattutto, intorno al mondo del calcio, comunichiamo che non saremo presenti né in casa né in trasferta. Ingressi limitati, posti a sedere obbligatori, distanziamenti e mascherine non rappresentano il nostro modo di vivere la curva. Torneremo sugli spalti quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, quando si potrà tornare tutti insieme a tifare e ad abbracciarsi, a supportare la squadra come piace a noi”.

“Pertanto già dall’amichevole di domani fino alla totale riapertura degli stadi non saremo presenti, tanto meno non ci sentiremo rappresentati da chi, a titolo personale, decida di prendere strade diverse alle nostre”.