Reggina, Cirillo: “Sounas resta sicuramente. Stavroupolos, ve lo presento”

1 Settembre 2020 11:05

Reggina: Bruno Cirillo, procuratore di Sounas, ha spiegato la situazione del suo assistito. Una battuta su Rami e una considerazione sul greco Stavroupolos

Si rinforza con l’arrivo di un campione assoluto la difesa della Reggina. Il Sant’Agata è pronto ad aprire i cancelli per Adil Rami. Dopo Jeremy Menez, un altro grande colpo è stato messo a segno dalla società del Presidente Luca Gallo, che così si prepara con grande entusiasmo all’inizio del campionato. Per parlare del nuovo acquisto amaranto è intervenuto ai microfoni della Tv ufficiale Bruno Cirillo, ex difensore amaranto. “Sicuramente un gran giocatore, campione del mondo, si presenta da solo. Darà una grossa mano alla squadra e fare un campionato importante”, ha esordito. L’ex Inter e Siena è adesso procuratore di Dimitrios Sounas, ha quindi parlato della posizione del suo assistito: “al 100% resterà alla Reggina. E’ stato uno dei primi ad essere dichiarato incedibile, è molto felice di continuare con questi colori. Siamo in attesa di una chiamata della società per un discorso di rinnovo di contratto, quindi sono sicuro che non si muoverà da Reggio. Taibi si è espresso in modo importante su di lui”. Infine una battuta su un altro greco, Dimitrios Stavroupolos, ecco il parere di Cirillo: “è un Under con ottime esperienze in Grecia, avendo giocato da titolare un’intera stagione in massima serie. E’ un ragazzo che ha sempre giocato, ma arrivando nel campionato italiano dovrà ambientarsi. Ha dei margini di miglioramento, il mister saprà come gestirlo. Può giocare bene nella difesa a tre, al fianco di qualcuno più esperto che sappia guidarlo”.