Reggina, Cirillo conferma un addio a sorpresa: “Sounas è sul mercato”

15 Settembre 2020 09:46

Calciomercato Reggina, continuano i movimenti in uscita. Come confermato dal procuratore Bruno Cirillo anche Sounas è con la valigia in mano

CALCIOMERCATO REGGINA – Una notizia un pò a sorpresa, circolata nelle ultime ore e che adesso ha trovato conferma: anche Sounas è in uscita dalla Reggina. Il club amaranto continua la campagna acquisti e cessioni che fino al momento ha regalato tantissime trattative, ieri è stato ufficializzato il passaggio di Sarao al Catania. In entrata sono stati definiti gli arrivi di Folorunsho e Faty, adesso si procederà con un attaccante, un difensore (Cionek) e un esterno di sinistra. Ma la notizia del giorno è la probabile cessione del greco. Inizialmente considerato incedibile, le strategie sono cambiate con il passare del tempo come confermato dal procuratore ed ex difensore amaranto Bruno Cirillo: “Confermo che Dimitrios in questo momento è sul mercato. La decisione del club mi è stata comunicata dal direttore sportivo Taibi”, è la dichiarazione rilasciata a Gazzetta del Sud.