Reggina, Charpentier è già arrivato: domani le visite mediche

Un corteggiamento durato diversi mesi, ma finalmente la vicenda si è conclusa con un lieto fine. Gabriel Charpentier infatti può considerarsi un nuovo calciatore della Reggina. Ne era certo il ds Massimo Taibi, che da tempo aveva raggiunto l’accordo col procuratore del giocatore ed ottenuto l’ok dal Genoa per il prestito. Il 21enne attaccante francese, reduce dall’esperienza in Serie C con l’Avellino, ha già raggiunto la città calabrese dello Stretto in queste ore per sostenere le consuete visite mediche e sottoporsi al tampone. In attesa dell’esito, prima di poter firmare il contratto e unirsi al gruppo, resterà ovviamente in isolamento. Charpentier va dunque ad aggiungersi al pacchetto di attaccanti a disposizione di mister Toscano, aumentando il tasso fisico del reparto. Con Denis, Lafferty, Menez e Reginaldo, anche il giovane centravanti con le sue caratteristiche garantirà forza e atletica. Un acquisto che potrà regalare soddisfazioni alla piazza e dare supporto ad una Reggina che intende disputare un campionato di Serie B da assoluta protagonista.