Reggina, buone notizie per Charpentier. Il tampone è negativo, domani ultimo test. E Lafferty…

21 Settembre 2020 22:12

Buone notizie in casa Reggina sul fronte Charpentier: il calciatore è risultato negativo al Covid. Le ultime anche su Lafferty

Buone notizie per Charpentier, l’ex attaccante dell’Avellino che la Reggina ha prelevato in prestito dal Genoa. Il giocatore, risultato positivo al Coronavirus diversi giorni fa, è stato ufficializzato di recente dal club amaranto ma sta osservando il consueto periodo di isolamento prima di buone nuove. Che, per fortuna, sembrano essere arrivate. L’esito del tampone effettuato questa mattina, infatti, ha dato finalmente esito negativo. A comunicarlo, a Reggina Tv, il responsabile della comunicazione Giuseppe Praticò. Il calciatore dovrà tuttavia sottoporsi, domani mattina, ad ulteriore tampone. Se anche quello risulterà negativo, potrà unirsi al gruppo ed iniziare finalmente ad allenarsi coi nuovi compagni.

Capitolo infortuni. Superato il piccolo fastidio muscolare per Lafferty, che nell’amichevole di Benevento non era sceso in campo dopo il doppio impegno con l’Irlanda del Nord in Nations League. L’ex Palermo si sta allenando regolarmente ed è disponibile per la prima a Salerno. Per Rivas, invece, prosegue il programma differenziato.