Reggina, l’avventura in amaranto di Charpentier può cominciare: negativo anche all’ultimo test del Coronavirus

23 Settembre 2020 12:27

Negativo l’ultimo test al Coronavirus, Charpentier è definitivamente guarito: la Reggina lo aspetta al Sant’Agata

Può iniziare finalmente l’avventura in amaranto di Gabriel Charpentier. Come annunciato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, il calciatore era risultato negativo al Coronavirus, questa mattina si è sottoposto all’ultimo ciclo di test per la definitiva conferma. Di seguito la nota ufficiale del club amaranto: “La Reggina comunica che il calciatore Gabriel Charpentier è risultato negativo al ciclo di tamponi effettuato in questi giorni. Da oggi, il calciatore adesso è a disposizione del club”. L’ex Avellino dunque potrà unirsi al gruppo ed iniziare ad allenarsi coi nuovi compagni.