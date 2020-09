Reggina, altra cessione: UFFICIALE Paolucci al Monopoli

4 Settembre 2020 11:22

Altra cessione per la Reggina, dopo quelle delle ultime ore: Lorenzo Paolucci ritorna ufficialmente al Monopoli in prestito

E siamo a tre in poche ore, ma era tutto risaputo. Mancava l’ufficialità, arrivata proprio adesso: Lorenzo Paolucci ritorna al Monopoli, lo fa a titolo temporaneo per un anno. Altra uscita per la Reggina, dunque, la quinta dopo quelle di Baclet, Zibert, Corazza e Rubin. Il calciatore, in virtù del suo contratto fino al 2022, farà poi a ritorno a Reggio Calabria alla fine della stagione.

“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina – si legge nella nota ufficiale del club amaranto – comunicano di aver raggiunto un accordo con la S.S. Monopoli 1966 per la cessione delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Paolucci a titolo temporaneo fino al 30/06/2021. Il club ringrazia Lorenzo per la professionalità dimostrata nel corso dell’esperienza in riva allo Stretto e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.