Reggina, altro profilo per la difesa: occhi puntati su Cionek

8 Settembre 2020 16:22

Calciomercato Reggina, possibile rinforzo d’esperienza in difesa: si punta sul polacco Thiago Cionek

Un esperto difensore per dimenticare il prima possibile la vicenda Rami. La Reggina sta cercando un altro colpo per sistemare la difesa e le dichiarazioni rilasciate questa mattina dal ds Massimo Taibi hanno catturato l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi. Nelle ultime ore era spuntato il nome di Fabio Pisacane, ma come verificato dalla nostra redazione queste voci non hanno trovato alcuna conferma. Adesso invece, secondo quanto riportato dal noto giornalista Alfredo Pedullà, è entrata nel vivo la trattativa per Thiago Cionek, classe 1986, svincolatosi dalla Spal. Dovrebbe corrispondere al polacco il profilo del centrale che il club amaranto vuole presto assicurarsi. Sarebbe un rinforzo di assoluto spessore per la Serie B, visto che si tratterebbe dell’ennesima esperienza in Italia, dove ha visto le maglie di Padova, Modena e Palermo. Inoltre è un professionista dal livello internazionale, avendo occupato per anni un posto da titolare con la propria Nazionale al fianco di campioni come Lewandowski, Szczesny e Glik.