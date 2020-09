Reggina, colpo di scena Blondett: passa ufficialmente all’Alessandria

21 Settembre 2020 23:07

Edoardo Blondett è un nuovo calciatore dell’Alessandria. Altro rinforzo dalla Reggina per i piemontesi, dopo Rubin e Corazza

Edoardo Blondett si ricongiunge a Matteo Rubin e Simone Corazza. I tre si ritroveranno all’Alessandria, visto che anche il difensore è passato ufficialmente ai grigi. Altro colpo per i piemontesi, che hanno superato l’agguerrita concorrenza di tante società di Serie C anche più blasonate. Per il calciatore, infatti, si erano fatte avanti, tra le altre, Catania e Catanzaro. Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito dell’Alessandria.

“Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita concorrenza di altre società, Edoardo Blondett si lega ai Grigi con un contratto biennale. Difensore duttile, classe 1992, 209 presenze in carriera, ha conquistato la B nella scorsa stagione con la maglia della Reggina. Benvenuto in Grigio Edoardo!”