La Reggina e Balotelli, tra ipotesi e fantacalciomercato: alla ricevitoria Matchpoint Marcianò c’è chi ci crede e scommette [FOTO]

2 Settembre 2020 15:39

I bookmakers quotano l’arrivo di Balotelli alla Reggina e qualcuno inizia a rischiare una scommessa: è accaduto alla ricevitoria Matchpoint Marcianò dove un uomo ha scommesso ben 200 euro

Qualche giorno fa il ds Massimo Taibi ha smentito l’interesse per Mario Balottelli, chissà però che il mancato arrivo di Adil Rami non possa cambiare le carte in tavola. L’ipotesi di vedere l’ex Milan in maglia amaranto è alquanto remota, però la notizia delle quote lanciate sui bookmakers ha risvegliato la fantasia dei tifosi. Infatti, alla ricevitoria Matchpoint Marcianò, situata sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, uno scommettitore ha puntato ben €200 sull’arrivo dell’attaccante a Reggio Calabria per rischiare la vincita di €1000. Un bell’azzardo visto che le sensazioni percepite dalle parole del direttore sportivo non fanno ben sperare nella riuscita del colpaccio, ma si sa che nel calciomercato, a volte, può succedere di tutto. In alto la foto della schedina.