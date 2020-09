Reggina, un altro dettaglio della nuova maglia: il colletto con una scritta particolare [FOTO]

24 Settembre 2020 19:06

La Reggina si prepara a svelare la nuova maglia per la prossima stagione. Pubblicato un altro particolare relativo al colletto

In attesa di scendere in campo per l’esordio stagionale contro la Salernitana, la Reggina svela la maglia per la prossima stagione. C’è grande curiosità per i tifosi amaranto che attendono questo momento da molto tempo. E’ stato pubblicato un altro dettaglio, relativo al colletto. In evidenza la scritta: “la differenza tra un uomo e un eroe”.

E’ una frase utilizzata in un famoso discorso del presidente Gallo, alla vigilia di una partita dello scorso campionato, fondamentale per la corsa promozione della Reggina. Il risultato? 1-0 contro il Catanzaro grazie ad un gol realizzato da Corazza nei minuti finali.