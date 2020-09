Reggina, ultimo allenamento della settimana: preparazione in vista dell’amichevole contro il Benevento

11 Settembre 2020 12:17

Reggina, il report della seduta di allenamento: la squadra amaranto è concentrata sull’amichevole che domani disputerà contro il Benevento di Pippo Inzaghi

Ultimo allenamento della settimana per la Reggina sotto le direttive del tecnico Toscano e del suo staff. Dopo una fase di riscaldamento, il gruppo ha effettuato una partitella a campo ridotto. Il gruppo si è concentrato ovviamente sulla sfida amichevole in programma domani contro il Benevento, primo test dopo l’ultima gara ufficiale giocata ben sei mesi fa. Nel pomeriggio la squadra partirà alla volta della Campania, si attende solo la lista dei convocati per l’impegno, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.