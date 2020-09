Reggina, l’aggiornamento sulla rosa: cosa cambia dopo le ultime cessioni

4 Settembre 2020 13:14

Dopo le cessioni di Corazza, Rubin e Paolucci, oltre al mancato arrivo di Rami, per la Reggina cambiano le valutazioni sulla rosa in vista del campionato di Serie B 2020/21

E’ stata una settimana caldissima in casa Reggina, soprattutto sul fronte cessioni. Le partenze ufficiali di Corazza, Rubin e Paolucci hanno assottigliato il numero dei calciatori Over 23 da dover sistemare, anche se per il ds Massimo Taibi ci sarà ancora da lavorare perché il limite di 18 impone ancora altri movimenti in uscita. Rispetto ad una settimana fa le valutazioni della rosa sono comunque diverse, visto l’inaspettato dietrofront nella trattativa per l’acquisto di Rami. Il mancato accordo col centrale francese ha modificato per il momento le carte in tavola nel reparto arretrato, chissà che adesso non cambino anche le strategie societarie. In attacco invece si attende l’ufficialità di Charpentier, che vista la giovane età va considerato tra gli elementi Under. Di segui la lista aggiornata:

PORTIERI

Plizzari (prestito secco)

Guarna

Farroni

DIFENSORI

Stavropoulos

Loiacono

Rossi

Bertoncini

Gasparetto

Blondett

Marchi

ESTERNI



Peli (in prestito secco)

Liotti

Rolando

Garufo

CENTROCAMPISTI

Crisetig

Sounas

Bianchi

De Rose

Bellomo

Mastour

Rivas (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

De Francesco

Nielsen

Paolucci

Delprato*

ATTACCANTI

Lafferty

Menez

Denis

Reginaldo

Doumbia

Sarao

Charpentier*

LEGENDA

In VERDE i calciatori Under 23

In ARANCIONE i nuovi acquisti

In ROSSO le possibili cessioni

Con asterisco (*) i calciatori in attesa di ufficialità

TOTALE: 30 calciatori tesserati (più 2 da ufficializzare)