Reggina, l’aggiornamento sulla rosa dopo gli ultimi movimenti: ancora 3 acquisti, ma in uscita…

15 Settembre 2020 12:28

Reggina, il punto sulla rosa amaranto ruolo per ruolo dopo gli ultimi movimenti in entrata e in uscita: cosa manca e quali saranno i calciatori ceduti

Nuovo aggiornamento sulla rosa della Reggina a due settimane circa dall’esordio in campionato all’Arechi di Salerno. L’organico amaranto si va sempre più delineando alla luce degli ultimi movimenti di questi giorni, tra calciatori arrivati in città e in attesa di ufficialità e uscite già comunicate o imminenti. Per non dimenticare le trattative calde in entrata e qualche possibile addio a sorpresa. Ecco la rosa completa comprensiva di calciatori in uscita, numero di Under 23 e Over, nuovi arrivi (e rispettive formule), giocatori in attesa di ufficialità. A seguire, i vari approfondimenti ruolo per ruolo.

PORTIERI

Plizzari (prestito secco)

Guarna

Farroni

DIFENSORI

Stavropoulos (a titolo definitivo)

Loiacono

Rossi

Bertoncini

Gasparetto

Blondett

Marchi

ESTERNI



Peli (in prestito secco)

Liotti

Rolando

Garufo

CENTROCAMPISTI

Crisetig (a titolo definitivo)

Del Prato (in prestito secco)

Sounas

Bianchi

De Rose

Bellomo

Mastour

Rivas (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

De Francesco

Nielsen

Folorunsho* (in prestito secco)

Faty* (a titolo definitivo)

ATTACCANTI

Lafferty (a titolo definitivo)

Menez (a titolo definitivo)

Denis

Reginaldo

Doumbia

Charpentier* (in prestito secco)

LEGENDA

In VERDE i calciatori Under 23

In ARANCIONE i nuovi acquisti

In ROSSO i calciatori fuori dal progetto

Con asterisco (*) i calciatori in attesa di ufficialità

TOTALE: 29 calciatori tesserati (più 3 da ufficializzare)

Come evidenziato sopra, la rosa attuale è composta da 29 calciatori, più 3 che a breve verranno ufficializzati. 32 in tutto, un numero ovviamente elevato a fronte però dei calciatori in rosso (cinque al momento) che dovranno trovare sistemazione. A questi cinque, però, ne verrà aggiunto qualche altro, che dovrà far spazio – a causa della regola sugli Over – ad almeno altre tre entrate: ad oggi un difensore, un esterno sinistro e un attaccante. Alla luce di ciò, aumenta la probabilità che uno tra Bertoncini e Gasparetto possa partire, così come Reginaldo e, a centrocampo, Sounas, considerato come l’uomo da sacrificare in quella zona di campo. Infatti, dopo un rapidissimo calcolo numerico, sembra ben chiaro il modus operandi del club: con l’ufficialità di Faty, e con il possibile arrivo di un esterno sinistro e un attaccante Over, il numero dei calciatori superiori a 23 anni arriverebbe a 19, nonostante le cessioni di Reginaldo e di un difensore. Da qui la necessità di sacrificare un altro calciatore. Di seguito la situazione ruolo per ruolo.

Portieri e difensori

Movimenti e gerarchie già definite tra i pali. In difesa, invece, si attende l’arrivo di un centrale d’esperienza (Cionek in pole al momento), che “farà fuori” uno tra Bertoncini e Gasparetto. Per il resto, “coppie” già assegnate, con Stavropoulos ad alternarsi con Rossi e Del Prato (utilizzabile anche a centrocampo) ad alternarsi con Loiacono. Blondett sempre più vicino alla cessione, si cerca sistemazione anche per Marchi.

Esterni

Qui l’intenzione sembra chiara: due coppie di esterni per fascia e, all’occorrenza, un jolly. Garufo e Peli a destra, Liotti e il nuovo acquisto a sinistra, Rolando “uomo ovunque”. Qualora la strategia cambiasse, e ad essere sacrificato non fosse più un centrale, sarebbe da valutare la posizione di Garufo.

Centrocampisti

E’ la zona calda, quella che inizia ad arricchirsi sempre più di nuovi elementi. Il rischio, tra questioni Over e “affollamento” in campo, è che qualcuno debba fare le valigie anticipatamente. Crisetig e De Rose ad alternarsi sulla mediana, Bianchi, Sounas, Folorunsho e Faty a contendersi il ruolo di mezzali, con la possibilità del greco di sopravanzare sulla trequarti, zona però insidiata anche da Bellomo, Rivas e Mastour. Da qui la scelta: oltre a Nielsen e De Francesco, già fuori dal progetto, chi partirà? La società, almeno al momento, “ha scelto” Sounas.

Attaccanti

Corazza e Sarao sono già andati via, presto dovrebbe farlo Doumbia. E, con l’arrivo di un altro attaccante, anche Reginaldo. Lafferty, Menez, Denis e Charpentier gli uomini al momento a disposizione di Toscano. Quattro uomini per due posti, con la variante Menez sulla trequarti. Si cerca l’ultimo colpo (si attendono sviluppi su Jallow).