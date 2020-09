Reggina, il nuovo aggiornamento sulla rosa: cosa manca per completare il mosaico

18 Settembre 2020 18:06

Il nuovo aggiornamento sulla rosa della Reggina 2020-2021: l’analisi sull’organico amaranto dopo gli ultimi movimenti in entrata e in uscita

Otto giorni esatti all’esordio in campionato per la Reggina, che sabato 26 settembre (ore 14 a Salerno) tornerà a giocare una partita di Serie B a sei anni di distanza. C’è tanta attesa nell’ambiente e in città per vedere all’opera una squadra non smantellata ma sicuramente modificata in tanti aspetti e in certe zone di campo, specie in mediana e in attacco.

Come già detto più volte negli ultimi giorni, infatti, il calciomercato amaranto è entrato nel vivo. Questo mese di settembre, quello in cui le trattative sono aperte, la società dello Stretto è riuscita ad intensificare i contatti soprattutto per i movimenti in uscita, la cui situazione era abbastanza bloccata fino a qualche settimana fa. Ufficializzate anche le entrate annunciate, rimangono ancora tre tasselli da completare, a meno che le strategie non cambino col tempo.

Con la cessione di Reginaldo al Catania comunicata ieri, salgono a 8 le operazioni in uscita messe in atto dal direttore sportivo Massimo Taibi, mentre le entrate (con l’ufficialità di Faty, Folorunsho e Charpentier) sono attualmente 10. Due calciatori in più nella rosa della Reggina, ma decisamente ridotto il numero degli Over presenti, che ricordiamo deve essere di 18. Gli Under a disposizione di mister Toscano sono attualmente 8, con ben 22 Over. Ma, di questi, quattro sono ormai considerati fuori dal progetto (Blondett, Marchi, Nielsen, Doumbia), mentre resta da decifrare il futuro di uno tra Gasparetto e Bertoncini (al momento il secondo sembra più vicino alla permanenza) e soprattutto di Sounas, messo sorprendentemente in lista di trasferimento.

A proposito di liste, ecco di seguito quella comprendente la rosa amaranto nel dettaglio ruolo per ruolo.

PORTIERI

Plizzari (prestito secco)

Guarna

Farroni

DIFENSORI

Stavropoulos (a titolo definitivo)

Loiacono

Rossi

Bertoncini

Gasparetto

Blondett

Marchi

ESTERNI



Peli (in prestito secco)

Liotti

Rolando

Garufo

CENTROCAMPISTI

Crisetig (a titolo definitivo)

Del Prato (in prestito secco)

Folorunsho (in prestito secco)

Faty (a titolo definitivo)

Sounas

Bianchi

De Rose

Bellomo

Mastour

Rivas (in prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

Nielsen



ATTACCANTI

Lafferty (a titolo definitivo)

Menez (a titolo definitivo)

Charpentier (in prestito secco)

Denis

Doumbia

LEGENDA

In VERDE i calciatori Under 23

In ARANCIONE i nuovi acquisti

In ROSSO i calciatori fuori dal progetto

TOTALE: 30 calciatori tesserati