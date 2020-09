Reggina, l’agente di Jallow a StrettoWeb: “L’interesse c’è, lunedì incontro Taibi”

10 Settembre 2020 19:55

In esclusiva ai microfoni di StrettoWeb Luigi Sorrentino, agente dell’attaccante della Salernitana Lamin Jallow: le sue parole

Attaccante sì, attaccante no, attaccante forse. Nonostante di recente Taibi abbia affermato come non sia il reparto avanzato la priorità, bensì le uscite e la definizione di alcune entrate (Folorunsho), è chiara la strategia del club: andare alla ricerca di un centravanti che conosce la Serie B.

Un altro nome uscito fuori nelle ultime ore è quello di Lamin Jallow, calciatore della Salernitana tra l’altro prima avversaria della Reggina in campionato. Il giocatore, gambiano classe ’95, ha il contratto in scadenza nel 2023.

Abbiamo contattato in esclusiva il suo procuratore, Luigi Sorrentino, che ci ha chiarito la situazione: “L’interesse c’è – ha affermato a StrettoWeb – e lunedì incontro per la prima volta Taibi. Per ora ci siamo sentiti solo telefonicamente, ma lunedì potremo capire se rimarrà interesse o possiamo sviluppare qualcosa di concreto. Solo la Reggina interessata? No, devo registrare anche il sondaggio di altre due squadre italiane e di una straniera”.