Reggina, l’addio di Reginaldo sui social: il messaggio dopo la cessione al Catania [FOTO]

18 Settembre 2020 09:35

Reginaldo passa al Catania. L’attaccante ha deciso di scrivere un messaggio d’addio alla Reggina dopo la splendida esperienza in amaranto

Un’altra cessione, pesante. Uno dei principali protagonisti della cavalcata della Reggina in Serie B lascia il club amaranto: Reginaldo. L’ex Fiorentina è passato ufficialmente al Catania, inizierà un’altra esperienza sempre nel campionato di Serie C. Il tecnico Mimmo Toscano dovrà rinunciare ad un calciatore che ha dato sempre tutto in campo, un attaccante di qualità ed esperienza. Ed un uomo spogliatoio come pochi.

L’addio è doloroso, ecco il messaggio scritto da Reginaldo su Instagram: “questa foto vuol dire tanto. Volevo ringraziare tutto il popolo reggino. Ma soprattutto quelli che mi hanno permesso di fare bene il mio lavoro da Pino, a Musarella a tutte le persone del Sant’Agata. Grazie di tutto a tutti”.