Reggina, l’addio di Blondett: “percorso indimenticabile, me ne vado orgoglioso” [FOTO]

22 Settembre 2020 22:00

La Reggina ha ufficializzato la cessione di Blondett all’Alessandria. Il difensore ha deciso di lasciare un messaggio per tutti i tifosi amaranto

Il difensore Blondett lascia la Reggina, anche il club amaranto ha ufficializzato la cessione all’Alessandria. Il calciatore si è dimostrato un ottimo professionista nel corso della sua esperienza in Riva allo Stretto, quando chiamato in causa ha sempre risposto presente. I tifosi hanno apprezzato l’impegno ed il comportamento, il giocatore ha deciso di salutare tutti attraverso una Storia pubblicata sul profilo Instagram.

“Ciao Reggina, le nostre strade si dividono ma insieme abbiamo fatto un percorso che rimarrà indelebile nel mio cuore ed in quello del popolo amaranto che merita di vivere sempre queste emozioni. Me ne vado orgoglioso e consapevole di aver onorato ogni istante questa maglia e questa città. Un sincero grazie a tutti i tifosi, vera arma in più di questa squadra. Un grazie anche a tutti i miei compagni ai quali rimarrò per sempre legato e alle figure fondamentali di questa società”.