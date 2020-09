Referendum, che caduta di stile del sottosegretario 5 stelle: “qualcuno voterà ‘No’, purtroppo c’è libertà di voto”

8 Settembre 2020 14:29

Il Sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa è favore del taglio dei parlamentari, il suo attacco però a chi voterà “No” non è passato inosservato

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimere il proprio giudizio sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Ogni partito ovviamente in queste settimane ha preso posizione, spiegando in base alla propria visione politica se sia più giusto votare a favore o contro. Ad esempio il Movimento 5 Stelle è schierato nettamente a favore del “Si”, avendo appunto basato negli anni la propria campagna elettorale sull’obiettivo di entrare in Parlamento anche per operare sul taglio degli sprechi nella politica. All’interno dell’acceso dibattito non è però passato inosservato il commento sui social di Alessio Villarosa, Sottosegretario all’Economia. “Purtroppo c’è libertà di voto”, risponde il 39enne deputato pentastellato a chi gli li fa notare che molti italiani potrebbero votare “No” al referendum sul taglio del parlamentari. Lo screen della conversazione è diventato così virale sui social e al momento non ha trovato alcuna smentita da parte del diretto interessato. Un’affermazione in barba alla democrazia, che però non è piaciuta neanche agli alleati di governo. Come ad esempio Luciano Nobili, esponente di Italia Viva, che su Twitter commenta: “È increscioso che Villarosa, sottosegretario, promuova il referendum insultando chi voterà “No” e scrivendo addirittura che in Italia purtroppo c’è libertà di voto. Questa è l’idea di democrazia dei populisti? Si vergogni e chieda scusa agli italiani”.