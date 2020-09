Una Professoressa di Palmi è la nuova Ragazza Cinema OK Italia 2020 [FOTO]

24 Settembre 2020 22:26

La Ragazza Cinema OK Italia 2020 è la Professoressa calabrese Carmen Caratozzolo, le immagini

Sabato 19 Settembre presso Cinecittà Studios, precisamente al Teatro Fellini dedicato ad un icona del cinema il maestro Federico Fellini, si è svolta la 34^ edizione del concorso internazionale per le aspiranti attrici, modelle di Ragazza cinema ok una produzione di Dino e Massimo Civale con la collaborazione della GIVOVA e dell’Excel Hotel Roma Ciampino in persona del Dr. Arturo Di Mascio La conduzione è stata affidata al giornalista sportivo (di Rai Uno) Amedeo Goria con la partner Martina Garofalo (modella). Una scintillante serata all’insegna della bellezza, dell’arte e dello spettacolo con le uscite delle 40 finaliste, la varietà degli ospiti Internazionali che hanno sorpreso il pubblico: il prestigiatore illusionista televisivo Heldin che ha divertito Papa Francesco, il rappista Hel è Fat production, la giovanissima attrice Giada Masi con la sua performance teatrale di Shakespeare in inglese come pochi talenti al mondo, il cantautore Felice Romano premiato per il suo impegno con il premio “Cuore D’oro” per la Solidarietà insieme al mitico dj Paskal con il progetto un calcio al vita, la bravissima ballerina Valentina Damiani con la sua esibizione spumeggiante e il monologo del giovane attore Alessandro Alicata a esibirsi anche il giovane attore Antonino Schiavone .

La finale si colora di rosso con una importante coreografia significativa curata dal coreografo Carmine Rullo e ideata dal regista Massimo Civale che ha dedicato tutto il tour dalla prima selezione alla finalissima alle donne vittime di violenza, un urlo contro il femminicidio, un messaggio di solidarietà. Ma le sorprese continuano ad illuminare la serata di gala con la consegna di un attestato di partecipazione alla stilista Maria longobardi che ha fornito alla conduttrice per le sette uscite sul palcoscenico abiti meravigliosi ed eleganti.

A vincere il titolo di Ragazza cinema ok Italia 2020 è la Calabrese Carmen Caratozzolo incoronata da Miss Excel Hotel Roma Ciampino Viviana Monticelli. Carmen di anni 22 arriva da Palmi (Provincia di Reggio C. ), una ragazza versatile, poliedrica. Nella vita insegna Lettere e sta continuando gli studi presso l’università di Messina nella facoltà di Lettere Moderne. Ha studiato pianoforte dall’eta di sei anni, la chitarra e tanti altri strumenti insomma una ragazza polistrumentista, ma la sua fame di cultura non si è mai fermata passando così dal set fotografico alla passerella, al teatro, allo studio radiofonico e alla penna pubblicando il suo primo romanzo dal titolo “Respirare”. Altre ragazze premiate tra le fasce sponsor e le fasce speciali della categoria Miss sono: Alessia Esposito, Chiara Italiano, Veronica Mastrovich e la piccola Junior Manuela Schiavone, Enza De Biasi, Melissa Mormile, Jessica Di Natale, Giulia Russo, Valentina Damiani ,Tiziana Salerno, Aurora Cardone, Maria Luisa Di Filippo, Sofia Galluzzo, Valentina Sassari, Luana Guastalla. Vincitrici della categoria Lady sono Maristella Zappatore, Flora Mamaraska, per la categoria Lady Italia Gabriella Ferrari 37 anni di Roma.